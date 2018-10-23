Karşıyaka lider, Akova takipte

K-PET Birinci Lig’de beşinci hafta geride kalırken, liderliğini sürdüren namağlup Karşıyaka’yı, flaş sonuçlar almaya devam eden Akova, 1 puan geriden takip ediyor

K-PET Birinci Lig’de beşinci hafta geride kalırken, liderliğini sürdüren namağlup Karşıyaka’yı, flaş sonuçlar almaya devam eden Akova, 1 puan geriden takip ediyor

Derbide Göçmenköy’ü mağlup eden Hamitköy ile berabere kalan Dumlupınar ile Yalova, 10’ar puanla sıralandılar

Puansız Değirmenlik ile Maraş, nagalip düşme hattında yer alırlarken, Mesarya, Ahmet Ogan yönetimindeki ilk maçında, ilk galibiyetini aldı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında İrfan Boşnak 8 golle önde giderken, onu 7 gollü Muhammet Savaşçı ile 6’şar gollü Mustafa Çelik ve Hakan Demir takip ediyor

Haftanın Takımı: Akova

Akova, Mormenekşe ile oynadığı bölge derbisini 4 farkla kazanarak hem haftanın en farklı sonucuna imza attı hem de ligde ikinci sıraya yükseldi

Haftanın Futbolcusu: Yunus Yeşilırmak (Düzkaya)

Düzkaya’nın başarılı kalecisi Yunus Yeşilırmak, Yeni Boğaziçi deplasmanında kritik anlarda yaptığı başarılı kurtarışlar ve penaltıyı kurtararak takımının galip gelmesine büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Maraş)

Mesarya’nın yeni teknik adamı Ahmet Ogan, eski takımı Maraş’a karşı futbolcularını iyi motive ederek, yerinde müdahalelerle, takımının ilk galibiyetini almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Yonpaş Dumlupınar – Yalova)

Hakan Muhtaroğlu ve yardımcıları, zirveyi ilgilendiren Yonpaş Dumlupınar – Yalova maçında başarılı bir yönetim sergilerken, verilen 3 penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Emre Nalbant (Hamitköy)

Emre (Mesarya)

Cemil (Akova)

Bekir (Ozanköy)

Haftanın On Biri

Feyyaz (Ozanköy)

Mustafa (Düzkaya)

Agit (Hamitköy)

Ahmet Zaifoğlu (BB)

Umut (Akova)

Micheal (Hamitköy)

Reşat (Düzkaya)

Muammer (Mesarya)

Cenker (BB)

Barış (Karşıyaka)

Muhammet (Hamitköy)

K-Pet 1. Lig

Hamitköy – Göçmenköy, 3-1

Bostancı Bağcıl – Çanakkale, 4-0

Mormenekşe – Akova, 0-4

Yonpaş Dumlupınar – Yalova, 1-1

Yeniboğaziçi – Düzkaya 1-2

Değirmenlik – Ozanköy 0-3

Maraş – Mesarya 0-1

Karşıyaka – Doğancı 1-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. KARŞIYAKA 5 4 1 0 11 4 7 13 2. AKOVA 5 4 0 1 16 3 13 12 3. YONPAŞ DUMLUPINAR 5 3 1 1 15 4 11 10 4. HAMİTKÖY 5 3 1 1 18 8 10 10 5. YALOVA 5 3 1 1 11 4 7 10 6. DÜZKAYA 5 3 0 2 8 6 2 9 7. GÖÇMENKÖY 5 3 0 2 8 8 0 9 8. OZANKÖY 5 2 2 1 11 12 -1 8 9. YENİBOĞAZİÇİ 5 2 1 2 7 7 0 7 10. MORMENEKŞE 5 2 1 2 8 10 -2 7 11. BOSTANCI BAĞCIL 5 2 0 3 8 12 -4 6 12. DOĞANCI 5 2 0 3 7 15 -8 6 13. MESARYA 5 1 1 3 6 12 -6 4 14. ÇANAKKALE 5 1 0 4 6 13 -7 3 15. MARAŞ 5 0 1 4 4 14 -10 1 16. DEĞİRMENLİK 5 0 0 5 4 16 -12 0

K-PET Birinci Lig

27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı

Yalova – Karşıyaka, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Göçmenköy Maraş, Göçmenköy Stadı

Akova – Hamitköy, Eray Vudalı Stadı

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Mesarya – Değirmenlik, Dörtyol Stadı

Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı

Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı

Doğancı – Yeni Boğaziçi, Bilal İyigün Stadı