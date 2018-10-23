Karşıyaka lider, Akova takipte

K-PET Birinci Lig’de beşinci hafta geride kalırken, liderliğini sürdüren namağlup Karşıyaka’yı, flaş sonuçlar almaya devam eden Akova, 1 puan geriden takip ediyor
Derbide Göçmenköy’ü mağlup eden Hamitköy ile berabere kalan Dumlupınar ile Yalova, 10’ar puanla sıralandılar
Puansız Değirmenlik ile Maraş, nagalip düşme hattında yer alırlarken, Mesarya, Ahmet Ogan yönetimindeki ilk maçında, ilk galibiyetini aldı
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında İrfan Boşnak 8 golle önde giderken, onu 7 gollü Muhammet Savaşçı ile 6’şar gollü Mustafa Çelik ve Hakan Demir takip ediyor
Haftanın Takımı: Akova
Akova, Mormenekşe ile oynadığı bölge derbisini 4 farkla kazanarak hem haftanın en farklı sonucuna imza attı hem de ligde ikinci sıraya yükseldi
Haftanın Futbolcusu: Yunus Yeşilırmak (Düzkaya)
Düzkaya’nın başarılı kalecisi Yunus Yeşilırmak, Yeni Boğaziçi deplasmanında kritik anlarda yaptığı başarılı kurtarışlar ve penaltıyı kurtararak takımının galip gelmesine büyük katkı koydu
Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Maraş)
Mesarya’nın yeni teknik adamı Ahmet Ogan, eski takımı Maraş’a karşı futbolcularını iyi motive ederek, yerinde müdahalelerle, takımının ilk galibiyetini almasını sağladı
Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Yonpaş Dumlupınar – Yalova)
Hakan Muhtaroğlu ve yardımcıları, zirveyi ilgilendiren Yonpaş Dumlupınar – Yalova maçında başarılı bir yönetim sergilerken, verilen 3 penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Emre Nalbant (Hamitköy)
Emre (Mesarya)
Cemil (Akova)
Bekir (Ozanköy)
Haftanın On Biri
Feyyaz (Ozanköy)
Mustafa (Düzkaya)
Agit (Hamitköy)
Ahmet Zaifoğlu (BB)
Umut (Akova)
Micheal (Hamitköy)
Reşat (Düzkaya)
Muammer (Mesarya)
Cenker (BB)
Barış (Karşıyaka)
Muhammet (Hamitköy)
K-Pet 1. Lig
Hamitköy – Göçmenköy, 3-1
Bostancı Bağcıl – Çanakkale, 4-0
Mormenekşe – Akova, 0-4
Yonpaş Dumlupınar – Yalova, 1-1
Yeniboğaziçi – Düzkaya 1-2
Değirmenlik – Ozanköy 0-3
Maraş – Mesarya 0-1
Karşıyaka – Doğancı 1-0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
5
|
4
|
1
|
0
|
11
|
4
|
7
|
13
|
2.
|
5
|
4
|
0
|
1
|
16
|
3
|
13
|
12
|
3.
|
5
|
3
|
1
|
1
|
15
|
4
|
11
|
10
|
4.
|
5
|
3
|
1
|
1
|
18
|
8
|
10
|
10
|
5.
|
5
|
3
|
1
|
1
|
11
|
4
|
7
|
10
|
6.
|
5
|
3
|
0
|
2
|
8
|
6
|
2
|
9
|
7.
|
5
|
3
|
0
|
2
|
8
|
8
|
0
|
9
|
8.
|
5
|
2
|
2
|
1
|
11
|
12
|
-1
|
8
|
9.
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
7
|
0
|
7
|
10.
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8
|
10
|
-2
|
7
|
11.
|
5
|
2
|
0
|
3
|
8
|
12
|
-4
|
6
|
12.
|
5
|
2
|
0
|
3
|
7
|
15
|
-8
|
6
|
13.
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6
|
12
|
-6
|
4
|
14.
|
5
|
1
|
0
|
4
|
6
|
13
|
-7
|
3
|
15.
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4
|
14
|
-10
|
1
|
16.
|
5
|
0
|
0
|
5
|
4
|
16
|
-12
|
0
K-PET Birinci Lig
27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı
Yalova – Karşıyaka, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Göçmenköy Maraş, Göçmenköy Stadı
Akova – Hamitköy, Eray Vudalı Stadı
28 Ekim Pazar, Saat 14:30
Mesarya – Değirmenlik, Dörtyol Stadı
Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı
Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı
Doğancı – Yeni Boğaziçi, Bilal İyigün Stadı