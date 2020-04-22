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Karşıyaka kenetlendi

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Karşıyaka Anamur Spor kulübünde teknik heyetin 35 Bin TL’yi kulübe bağışlamasından sonra futbolcular da biriken alacaklarından %30 fedakârlık ettiler

Karşıyaka kenetlendi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka Anamur Spor Kulübünde teknik heyetten sonra yaşanan zorlu süreçte futbolcular da ellerini taşın altına koyarken, kulüplerine katkıda bulundular.

Karşıyaka Anamur Spor kulübü, Teknik Direktörü Bayram Paşaoğluları, yardımcısı Halil Arıkhanve kaleci Antrenörü Ahmet Özkerimler toplam 35 Bin TL’yi kulübe bağışladılar. Daha önce de bazı teknik adamlar, sezon sonuna kadar olan alacaklarından vazgeçmişlerdi.

Karşıyaka futbolcuları da teknik heyetin bu özverili davranışı sonrasında sezon sonuna kadar biriken alacaklarından %30 fedakârlık ettiklerini açıkladılar.

Karşıyaka Anamur Spor Kulübü yönetimi de bu davranışlarından sonra futbolcular ve teknik heyete teşekkür ettiler.

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