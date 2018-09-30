Karşıyaka, Hamitköy 'ü sevdi

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Ahmet Özkurtuluş
Karşıyaka: Siho, Olgun, Ertu, Mehmet (Edip), Hüseyin, Bayram Arıkhan, Mustafa, Cevdet, Ahmet (Mustafa), Bayram Dağgül (Barış), Osman Seyhan
Maraş: Yılmaz, Hasan(Faruk), Mustafa Köleli, Mustafa Gök, Doğan, Emre, Eren, Yavmi, Hasan Büke (Gökhan), Ramazan, Kaan
Goller: dk. 32 Mehmet Gürpınar, dk. 45 Olgun, dk. 59 Ahmet Çağer, dk. 76 ve dk. 90 Mustafa Mısırlısoy (Karşıyaka), Dk. 85 Kaan (P) (Maraş)
K-Pet Birinci Ligi’nde Karşıyaka konuk ettiği Maraş’ı farklı yenerek galibiyetle tanıştı.
32. dakikada gelişen atakta Mehmet Gürpınar topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
45. dakikada Olgun’un golü ile Karşıyaka ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
59. dakikada Ahmet Çağer’in kaydettiği gol ile evsahibi takım skoru 3-0 yaptı.
76. dakikada gelişen atakta Mustafa Misirlisoy takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti.
85. dakikada Maraş adına kazanılan penaltı atışını Kaan gole çevirince skor 4-1oldu.
90. dakikada Mustafa Mısırlısoy kendisinin ikinci takımının beşinci golünü attı ve skoru 5-1’e getirdi.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Karşıyaka, Maraş karşısında 5-1 galip gelerek ikinci haftayı galibiyetle kapadı. Karşıyaka puanını 4’e çıkarırken Maraş ikinci haftada da puan alamadı.