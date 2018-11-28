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Karşıyaka göze geldi

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Karşıyaka göze geldi
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İbrahim DALOĞLU

K-PET Birinci Lig’de Orçun Volkan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren ve zirve mücadelesi veren Karşıyaka göze geldi.

Karşıyaka, lig ikincisi zorlu Akova deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçta 4 oyuncusunu kaybetti. Maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Bayram Dağgül, gol sevinci sırasında kırmızı kart gören takımın deneyimli ismi Mehmet Gürpınar, 11. haftada Cumartesi günü saat 14:00’te Karşıyaka’da oynanacak olan Çanakkale maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca  Akova maçında sarı kart görerek 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Cevdet ve Hüseyin Konyalıoğlu da Çanakkale maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler.

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