Karşıyaka golcüsünü buldu

Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Yalova forması giyen golcü futbolcu Taylan Turhat’a yönetici Umut Düzdaban eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda imzayı attırdı

K-PET Birinci Ligin ikinci devresine daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Karşıyaka, Türkiyeli futbolcu hakkını yaptığı transferle kadrosunu güçlendirdi.

Karşıyaka, sezonun ilk devresini Türkiye’de geçiren başarılı futbolcu Taylan Turhat’ı transfer ederek forvet hattını güçlendirdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Yalova forması giyen golcü futbolcu Taylan Turhat, Yalova’nın, K-PET Birinci Ligde playoff oynamasına büyük kaktı koymuştu. Taylan Turhat, dün yönetici Umut Düzdaban eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı attı.

Karşıyaka, sezonun ilk devresinde kadrosunda bulunan Türkiyeli futbolcusu Muhammed Savaşçı ile sözleşmesini ise fesh edecek.