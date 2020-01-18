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Karşıyaka gol olup yağdı

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Karşıyaka gol olup yağdı

Niyazi ERGÜLEN

Futbol liglerimizde devre arası çalışmalarında sona gelinirken, takımlarımız hazırlık çalışmalarında da sona gelindi. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile takımlarımız kadrolarını şekillendirmeye başladılar.

K-Pet 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka ile Yalova hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Maç, her 2 takımın ikinci devre öncesindeki son hazırlık maçı oldu.

Binatlı Erhan Şendur Antrenman Dörtyol Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Karşıyaka 6-2 kazandı. Cenker ve Taylan gibi 2 önemli hücumcuyu kadrosuna katan Karşıyaka’nın gollerini Cenker 2, Mehmet Gürpınar, Taylan, Edip ve Tahir attı.

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