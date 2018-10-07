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Karşıyaka geriden geldi

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Değirmenlik - Karşıyaka maçında ilk devreyi geride kapatan Karşıyaka, 90 dakika sonunda gülen taraf olurken, namağlup yoluna devam etti. Nagalip Değirmenlik ise henüz puanla tanışamadı

Karşıyaka geriden geldi
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Stad: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Serhan Şişek,Emine Yarkın, Mustafa Torun

Değirmenlik : Enver, Kemal, Halit,Onur, İbrahim ( DK 6.Yusuf ), Fehim, İbrahim Mer, Necati ( DK 53. Ertürk ), Arif, Burak ( DK 65.Kayhan), Turan. Karşıyaka: Şiho,Olgun,Bayram Dağgül ( DK 35. Eyüp ), Ahmet (DK 46.Mustafa ), Mustafa Kemal, Mehmet ( DK 56. Ahmet Can ), Bayram, Cevdet, Ertu, Hüseyin, Osman.

Goller: DK 39 Arif ( Değirmenlik ) DK 65. Ahmet Can, DK 89. Hüseyin ( Karşıyaka )

K-Pet Birinci Lig'de Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda oynanan Değirmenlik - Karşıyaka maçında ilk devreyi geride kapatan Karşıyaka, 90 dakika sonunda gülen taraf oldu. Değirmenlik 3. hafta sonunda yine puansız kalırken, Karşıyaka aldığı galibiyet ile 7 puana yükseldi.

Dk 21:Ceza alanına giren Onur ceza alanı içinde yerde kalırken maçın hakemi Serhan Şimşek kendisini aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirerek sarı kartını Onur'a gösterdi.

DK 35: Değirmenlik golden sonra ataklarını şıklaştırırken ve uzaktan vurulan şutta üst direkten kale çizgisi önüne düştü. Savunma topu uzaklaştırdı.

DK 39: Ceza alanı dışından Arif topa sert vurdu. Karşıyaka kalecisi Şiho'nun büyük hatasında, elinden sektirdiği top ağlarla buluştu. 1-0  İlk yarı Değirmenlik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya daha etkin başlayan taraf Karşıyaka oldu. Son yarım saatte maça ağırlığını koyan Karşıyaka, maçı lehine çevirmeyi başardı.

DK 65: Maça 56. dakikada dahil olan Ahmet Can, Karşıyaka atağında arkadaşından seken topu arka direkte düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça denge geldi. 1-1

Golden sonra maç sertleşmeye başladı.

DK 89: Gelişen Karşıyaka atağında ceza alanı içinde Değirmenlik kalecisi Enver'den seken topu yine ceza alanında olan Hüseyin ağlara göndermekte zorlanmadı ve Karşıyaka'nın galibiyet golü geldi. 1-2 Bu dakika da Değirmenlik teknik heyeti kaleci Enver'e faul yapıldığı yönünde itiraz etti. Kalan dakikalarda gol olmazken, Karşıyaka maçı 2-1 kazanan takım oldu.

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