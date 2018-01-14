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Karşıyaka farklı başladı

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Karşıyaka farklı başladı

BTM Birinci Lig Beyaz Grup karşılaşmaları dün oynanan maçlarla başladı. Oluşturduğu güçlü kadrosu ile şampiyonluğu hedefleyecek olan Karşıyaka, grubun diğer iďdialı ekibi Denizli'yi 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçın yıldızı ise 3 asist 1 gol ile oynayan Mehmet Gürpınar (Cigi) oldu.

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