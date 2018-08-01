Karşıyaka'da Volkan dönemi

K-PET Birinci Lig'in yeni kulübü Karşıyaka'nın yeni teknik adamı belirlendi. Mustafa Dağgül başkanlığındaki yönetim kurulu, geçtiğimiz sezon Düzkaya'yı, BTM Birinci Lig'de şampiyonluğa taşıyan Orçun Volkan'ı takımın başına getirdi.
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