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Karşıyaka'da Volkan dönemi

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Karşıyaka'da Volkan dönemi
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K-PET Birinci Lig'in yeni kulübü Karşıyaka'nın yeni teknik adamı belirlendi. Mustafa Dağgül başkanlığındaki yönetim kurulu, geçtiğimiz sezon Düzkaya'yı, BTM Birinci Lig'de şampiyonluğa taşıyan Orçun Volkan'ı takımın başına getirdi.

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