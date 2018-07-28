Karşıyaka'da direksiyon Dağgül'de

K-PET Birinci Lig' in yeni kulübü Karşıyaka'nın genel kurulu bu akşam gerçekleştirilecek. Halil Arıkhan'ın başkanlığa devam etmeme kararından sonra başkan adayı ise Dağgül Turizm direktörü Mustafa Dağgül oldu. Mustafa Dağgül genel kurulda üyelerin onayını isteyecek