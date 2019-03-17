Karşıyaka'da 2 kadro dışı

K-PET Birinci Ligde orta sıralarda yer alan Karşıyaka'da, 3-3 berabere tamamlanan Ozanköy maçı sonrasında 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Karşıyaka teknik direktörü Hüseyin Cantürk, forvet Cevdet Çağer ve orta alan futbolcusu Mustafa Kemal Atlar'ı, kadro dışı bıraktığını ve kendisi görevde olduğu sürece bu 2 futbolcunun takımda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Büyük çekişme içerisinde geçen maçta Karşıyaka, lig ikincisi Ozanköy ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Ozanköy'ün gollerini Özcan Dağ, Bekir ve Aksel kaydederken, Eyüp ve Ahmet Can 2 attı.