Karşıyaka, Cigi ile güldü

Karşıyaka, Görneç deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanırken, Mehmet Gürpınar (Cigi) 1 gol 1 asistle galibiyete büyük katkı koydu

K-Pet 1. Lig’in 24’ncü haftasında 3 Şehitler Stadında, Görneç ile Karşıyaka karşılaştı. Karşıyaka ikinci devrede kaydettiği gollerle maçı 2-1 kazandı.

Evren Karademir, Cemal Sarı, Mehmet Kazım Ünal hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Görneç, İrfan Boşnak’ın golü ile öne geçmesine rağmen, ikinci devrede Mehmet Gürpınar ve Mehmet Özyay’ın gollerine engel olamayarak evinde 2-1 mağlup oldu.

Görneç 31 puanda kalırken, Mehmet Gürpınar (Cigi) 1 gol 1 asistle galibiyete büyük katkı koyduğu Karşıyaka, 34 puana yükseldi.