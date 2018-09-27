Karşıyaka, Çağer'i transfer etti

Karşıyaka, transferlerine 1 yenisini daha eklerken, Doğan Türk Birliği'nden hücum futbolcusu Ahmet Çağer'i kadrosuna kattı. Forma şansı bulacağı bir kulüpte oynamak istediği için Doğan Türk Birliği'nden ayrılma kararı alan genç yıldız Birinci Lige iddialı bir kadro ile giren Karşıyaka'ya dün KTFF'de resmi imzayı attı. Ahmet, Karşıyaka'nın Maraş ile oynayacağı maçta forma giyecek.