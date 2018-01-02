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Karşıyaka bombaları patlatacak

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BTM Birinci Lig’de şampiyonluk hedefleyecek olan Karşıyaka önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmek için flaş hamleler yapıyor

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Karşıyaka bombaları patlatacak
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İsa TABAK

13 Ocak’ta başlayacak olan BTM Birinci Lig’de şampiyonluk hedefleyecek olan Karşıyaka önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmek için flaş hamleler yapıyor.

Karşıyaka, futbolumuzun ve K-PET Birinci Lig ekiplerinden Lapta’nın tecrübeli, golcüsü Yasin Kansu’yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Karşıyaka’nın bu transferi büyük oranda bitirdiği öğrenildi.

Kaleci sorununu da çözmek isteyen Karşıyaka, K-PET Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’nın ikinci kalecisi olan geçmiş sezonlarda transfer olduğu takımlarda başarılı olan Şahin’in transferinde de büyük ilerleme kaydetti.

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