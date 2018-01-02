Karşıyaka bombaları patlatacak

BTM Birinci Lig’de şampiyonluk hedefleyecek olan Karşıyaka önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmek için flaş hamleler yapıyor

İsa TABAK

13 Ocak’ta başlayacak olan BTM Birinci Lig’de şampiyonluk hedefleyecek olan Karşıyaka önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmek için flaş hamleler yapıyor.

Karşıyaka, futbolumuzun ve K-PET Birinci Lig ekiplerinden Lapta’nın tecrübeli, golcüsü Yasin Kansu’yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Karşıyaka’nın bu transferi büyük oranda bitirdiği öğrenildi.

Kaleci sorununu da çözmek isteyen Karşıyaka, K-PET Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’nın ikinci kalecisi olan geçmiş sezonlarda transfer olduğu takımlarda başarılı olan Şahin’in transferinde de büyük ilerleme kaydetti.