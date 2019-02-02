Karşıyaka antrenman yaptı

Karşıyaka, Hamitköy karşısında hiç zorlanmadığı ve antrenman maçı havasında oynadığı maçı farklı kazandı. Karşıyaka’da, Hüseyin ile Mehmet ön plana çıkan futbolcular olurlarken, Hamitköy’de Furkan haricinde ayakta kalan futbolcu yoktu

Stad: Cemal Ergin Şahdur Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler,Fatih Bardakçıoğlu, Hüseyin Özaşık

Karşıyaka: Şahin, Olgun, Bayram, Hüseyin Konyalıoğlu, Mehmet Gürpınar, Mustafa Kemal (88.Dk Sabahattin) Ayhan, Eyüp, Osman Seyhan, Mustafa Mısırlısoy (57.Dk Okan) Barış (84.DkBayram Dağgül)

Hamitköy: Emre Nalbant, Salih, Halil İbrahim (68.Dk Ali) Michael, Agit, Hüseyin Çıdamlı, Toykan (72.Dk Taner) Furkan, Muhammet, Hasan (66.Dk Ardahan) İbrahim Kaba

Goller: 15.Dk Olgun, 60.Dk Eyüp, 65.Dk Barış, 80.Dk Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka)

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de Karşıyaka, Hamitköy karşısında hiç zorlanmadığı ve antrenman maçı havasında oynadığı maçı farklı kazandı. Karşıyaka’da, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra kafa golü de atan Hüseyin ile 3 asist yapan Mehmet Cigi ön plana çıkan futbolcular oldular. Kaleci Şahin de kritik anlarda önemli kurtarışlar yaptı. Maçın hakemlerinin iyi yönetim sergilediği maçta, Hamitköy’de Furkan haricinde ayakta kalan futbolcu yoktu.

15.Dk: Karşıyaka’da kazanılan korneri kullanan Mehmet Gürpınar’ın ortasında Olgun kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Karşıyaka1-0 Hamitköy

44.Dk: Karşıyaka atağında Barış kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı ancak kaleci Emre kalesini zamanında terk ederek gole izin vermedi.

45+2.Dk: Hamitköy atağında Muhammet kafayla topu Hasan’a aktardı. Hasan soldan topla ceza sahasına girdi ve müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.

51.Dk: Hamitköy’de kazanılan korneri kullanan Hüseyin Çıdamlı’nın ortasında Muhammet kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

60.Dk: Karşıyaka atağında Mehmet Gürpınar sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve arka direkte bomboş pozisyondaki Eyüp vuruşunda topu filelere gönderdi. Karşıyaka 2-0 Hamitköy

65.Dk: Karşıyaka atağında Osman’ın pasıyla topla buluşan Barış vuruşunda topu filelere gönderdi . Karşıyaka 3-0 Hamitköy

80.Dk: Karşıyaka’da sol kanatta kazanılan frikiği kullanan Mehmet Gürpınar’ın ortasında topa iyi yükselen Hüseyin Konyalıoğlu’nun kafa vuruşunda top filelere gitti. Karşıyaka 4-0 Hamitköy