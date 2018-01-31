banner107
Koopspor çok farklı
Koopspor çok farklı
10 0
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
FIFA uzmanları, Göçmenköy Stadı'nda
65 0
 
4 0
72 0
10 0
38 0
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
502 0
banner82
banner147

Karne hediyesi, kebap partisi

banner27

Karne hediyesi, kebap partisi
banner137

Hamitköy’de alt yapı faaliyetleri farklı kategorilerde devam ederken; Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim de alt yapıya büyük önem veriyor.

Teysir Terazi ve Ali Kolbaşı’nın antrenörlüklerinde Hamitköy U15 takımı da antrenmanlarını sürdürürken; U 15 liginde başarılı olmak hedefleniyor. Takımın dün yaptığı antrenman sonrasında ise futbolculara kebap partisi verildi. Karne sevinci yaşayan Yıldız takım futbolcuları antrenman sonrasında verilen kebap partisi ile Şubat tatili öncesinde morallerini daha da yükselttiler.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.