Karne hediyesi, kebap partisi

Hamitköy’de alt yapı faaliyetleri farklı kategorilerde devam ederken; Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim de alt yapıya büyük önem veriyor.

Teysir Terazi ve Ali Kolbaşı’nın antrenörlüklerinde Hamitköy U15 takımı da antrenmanlarını sürdürürken; U 15 liginde başarılı olmak hedefleniyor. Takımın dün yaptığı antrenman sonrasında ise futbolculara kebap partisi verildi. Karne sevinci yaşayan Yıldız takım futbolcuları antrenman sonrasında verilen kebap partisi ile Şubat tatili öncesinde morallerini daha da yükselttiler.