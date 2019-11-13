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Karmalar maçında düdük Açıksöz’ün

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Karmalar maçında düdük Açıksöz’ün

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U21 Karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması bugün Cumhuriyet Kupası maçı oynayacaklar.

KTFF ile LTTFF U21 karmaları arasındaki Cumhuriyet Kupası maçı bugün saat 16.00'da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak.

KTFF U21 - LTTFF U21 karmaları Cumhuriyet Kupası maçının hakemleri de belli olurken maçı İsfendiyar Açıksöz yönetecek. İsfendiyar Açıksöz’ün yardımcılıklarını ise Berk Bağrıkara ile Halil Atlar yapacaklar. Ömer Bor ise 4. Hakem olarak görev yapacak.

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