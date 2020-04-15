Karius, sözleşmesinin feshedilmesini istedi

Loris Karius, alacaklarıyla ilgili Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etti. Alman kaleci, ödeme yapılmaması durumunda sözleşmesinin feshini istedi.

Alacaklarıyla ilgili FIFA'ya giden Alman kaleci Karius, siyah-beyazlı yönetimle de görüştü. Yönetimden alacaklarını talep eden Karius, ödeme yapılmaması durumunda sözleşmesinin feshini istedi.

Beşiktaş yönetimi de Alman kaleciye "Alacaklarında vazgeçersen tek taraflı fesih yapabilirsin" cevabını verdi.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden görüşmesi bekleniyor.