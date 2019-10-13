Karıncalar, Karadağ'da dirildi

Binatlı Moses’ın yıldızlaştığı, savunmacı Habibi’nin 2 gol attığı maçta Lefke’yi farklı mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini Karadağ'da aldı. 5. haftayı da nagalip tamamlayan Lefke 2 puanda kaldı

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu, Yusuf Bakar

Lefke: Mehmet, Aykut, Isaac (Dk. 77 Berk), Ikaye, Semih, Yılmaz, Aziz (Dk.54 Yılmaz), Armstrong, Mustafa Tahsildaroğulları, Mehmet Volkan, Okorie

Binatlı: Yunus, Berkem, Debola, Mehmet Neşe (Dk.84 Mehmet Ali), Bayram, Mustafa Süzgen, Muammer, Serkan (Dk.62 Kemal), Habibi, Alattin, Akinade(Dk.89 Menteş)

Goller: 42. ve 80. Dk Habibi, 70.Dk Kemal, 72.Dk Muammer (Binatlı)

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Süper Ligin 5. haftasında Batı derbisinde karşı karşıya gelen Lefke ile Binatlı arasındaki mücadeleden farklı galibiyetle ayrılan Binatlı bu sezonki ilk galibiyetini ve puanlarını almış oldu. Lefke ise evinde aldığı bu ağır mağlubiyet sonrasında ligde henüz galibiyetle tanışamayarak kötü gidişini sürdürdü.

K-Pet Süper Lig'deki ilk galibiyetleri için Lefke ile Binatlı, Lefke 16 Ağustos Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda 0-4 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başaran Binatlı, ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, kötü gidişe de dur dedi. Lefke ise kendi evinde aldığı bu ağır mağlubiyetle ligde 15.sıraya gerileyerek bir haftayı daha galibiyetsiz kapattı.

Binatlı'ya galibiyeti getiren golleri Habibi (2), Kemal ve Muammer kaydetti.

(Foto: Ahmet İKİDERELİ)