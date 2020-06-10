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Karga, Yunusları parçaladı

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İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan hazırlık maçında konuk Mağusa Türk Gücü ev sahibi Gençler Birliği’ni 10-1’lik farklı skorla mağlup etti

Karga, Yunusları parçaladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerini 18 Haziran’da başlatma kararı alması sonrasında hafta sonu itibariyle başlayan hazırlık maçları son sürat devam ediyor.

Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı olan lider Mağusa Türk Gücü ile 1. Lig’de hedefi yeniden Süper Lig’e dönmek olan Gençler Birliği arasında dün akşam oynanan hazırlık maçını konuk MTG farklı kazandı.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan hazırlık maçında konuk Mağusa Türk Gücü maç boyunca üstün oynadığı Gençler Birliği’ni 10-1’lik skorla mağlup etti.

MTG’ye galibiyeti getiren golleri 3 Şenol, 2 Uğur, 2 Yasin, 1 Dino Peter, 1 Peter Ebi ve 1 Abdul atarken Gençler Birliği’nin tek golü ise Sertan’dan geldi.

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