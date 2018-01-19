Karga, Kupada kanatlandı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Mağusa Türk Gücü, Lapta karşısında mücadeleyi, Arif Uysal, Erdoğ Barkınay, Halil Turan ve Süleyman Batulu'nun kendi kalesine attığı gollerle 4-0 kazanarak bir üst tura yükseldi

Stad: Dr.Fazıl Küçük Stadı Hakemler: Hüseyin Özkan, Kaan Koday, İsmail Egeli, Hasan Eriş Mağusa Türk Gücü: Türkkan Delideniz, Mehmet Gürlü (Dk.76 Nevzat), Sami Ergazi, Halil Turan, Erdoğ Barkınay, Arif Uysal (Dk.67 Emre), Rasheed, Malik (Dk.83 Kaan), Yusuf Beyazi, Yasin Kurt, Zokou Lapta: Emre Nalbant, Mahmut Kanat, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Akış, Süleyman Batulu, Abdullah Atma, Emrah Güle (Dk.68 Hüseyin), İsmail Çakır (Dk.70 Orhun), Goller: Arif Uysal(Dk.45), Erdoğ Barkınay (Dk.70), Halil Turan (Dk.78) Süleyman Batulu (K.k Dk.87) Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ilk tur maçında K-PET Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü ile K-PET Birinci Lig temsilcisi Lapta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-0 galip ayrılan Mağusa Türk Gücü, adını bir üst tura yazdırdı. Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oldukça soğuk bir havada ve az sayıda seyirci önünde oynanan karşılaşmada Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Arif, 69. dakikada Erdoğ, 78. dakikada Halil Turan ve 83. dakikada Süleyman (kk) kaydetti. Dk.15:Halil Turan soldan gelen ortaya müsait pozisyondan topu dışarı attı. Dk.45: Arif Uysal savunmadan dönen topu ceza sahası dışından kontrol etti sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.1-0 Dk.60:Gelişen Lapta atağında savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya topu dışarıya attı. Dk.70:Yasin kazanılan serbest vuruşta arka direğe ortaladı ve Erdoğ kafayı vurarak topu ağlara gönderdi.2-0 Dk.78:Savunma arkasına Halil Turan’a atılan topta karşı karşıya kalan Halil yerden vuruşta topu ağlara gönderdi.3-0 Dk.87:Rasheed sol çaprazdan yerden ortaladı fakat savunmada Süleyman uzaklaştırmak isterken topu kendi kalesine gönderdi.4-0