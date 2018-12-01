Karga Doğan'ın umutlarını kararttı!

Girne' de kalabalık topluluğu önünde oynanan Doğan Türk Birliği Mağusa Türk Gücü maçından galip ayrılan Mağusa Türk Gücü liderliğini sürdürürken, Doğan Türk Birliği'nin yeşeren şampiyonluk umutlarını yeniden kararttı

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

Stadı HAKEMLER: Osman Özpaşa, Mustafa Torun, İsmail Ercan

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun, Ahmet Sönmez, Raheem, Çağrı, Emek, Sercan, Bayram(DK 87 Selim), İbrahim(DK 80 Cemal), Aydın, Kenan(DK 43 Lua Lua), Ahmet Burak. MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Yusuf, Yasin, Halil, Orhan, Odıbe, Mehmet Erol, Dınopeter, Adil(DK 88 Erdoğ), Arif(DK 90 Mehmet Gürlü), Halil(DK 72 Uğur), Thank God.

KIRMIZI KART: DK 90+4 Cemal Yaşınses(DTB). DK 90+4 Mıchael Odıbe(MTG) GOL: DK 82 Thank God(Mağusa Türk Gücü)

Doğan Türk Birliği ile lider Mağusa Türk Gücü arasında oynanan haftanın önemli maçından galibiyetle ayrılan Mağusa ekibi bu sezon Girne bölgesinde oynadığı 5. maçı da kazanmış oldu. İlk devresi vasatın oldukça altında kalan karşılaşmanın ikinci devresi biraz daha hareketli geçerken; her iki takımın da birer topu direkten geri geldi. Mağusa Türk Gücü'nde Peter'in attığı gol galibiyeti getirdi. Zaman zaman yağış altında oynanan maçın uzatma dakikalarında MTG'den Obide ve DTB'den Cemal Yaşınses kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.Maç sonunda ise saha içerisinde taraftarların da karıştığı olaylar yaşandı. Saha içerisindeki olaylar daha sonra ise tribünlere sıçradı. Özellikle Doğan kaptanı Ahmet Sönmez, sinirli davranışlarıyla gerginliğin büyümesine neden oldu.

5.DK: Çabuk gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Halil’in pasında topla buluşan Thank God’un rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

13.DK: Sol kanattan çabuk gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Dınopeter’in güzel ve etkili ortasında topa ceza alanı içerisinde kimse dokunamadı.

21.DK: Mağusa Türk Gücü takımının kazandığı serbest vuruşta Yasin’in direk kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.

23.DK: Ev sahibi Doğan Türk Birliği’nin kazandığı serbest vuruşta Emek’in adrese teslim ortasında Ahmet Sönmez müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

39.DK: Etkili gelişen konuk Mağusa Türk Gücü atağında Arif’in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta top yan ağlarda kaldı.

42.DK: Bir başka konuk takım Mağusa Türk Gücü atağında Arif’in ceza alanı dışından yaptığı etkili vuruşu kaleci önlemeyi başardı.

50.DK: Kalabalık adamla gelişen Doğan Türk Birliği atağında Ahmet Burak’ın yaptığı sert vuruşta kaleci Yusuf topu önlerken, dönen topa Aydın’ın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

55.DK: Mağusa Türk Gücü takımının kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada arka direkte Odıbe’nin yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

57.DK: Doğan Türk Birliği takımının geliştirdiği atakta Aydın’ın ceza alanı dışında yaptığı vuruşta top üstten az farkla dışarı gitti.

70.DK: Mağusa Türk Gücü kontra atağında Adil’in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Dursun kornere çeldi.

72.DK: Mağusa Türk Gücü takımının kullandığı bir başka köşe vuruşunda yapılan ortada Adil’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

76.DK: Doğan Türk Birliği’nin geliştirdiği atakta ceza alanı dışından topun gelişine Emek’in yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

82.DK: Arif – Thank God verkaçında ceza alanı içerisinde topa iyi ve etkili vuruş yapan Thank God takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.0-1

89.DK: Bir başka Doğan Türk Birliği atağında Arifin vuruşunu kaleci Dursun önlemeyi başardı. Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma tamamlanmış oldu.