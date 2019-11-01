Karayel: Patlama yapacağız

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligde alt sıralarda yer alan Binatlı, Pazartesi akşamı bire bir rakipleri Gençlik Gücü ile deplasmanda oynayacağı maça iddialı hazırlanıyor.

Son antrenmanını dün akşam yapan sarı lacivertlilerin teknik direktörü İltaç Karayel maç öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yabancı futbolcu tercihlerimizin son döneme kalması nedeniyle ilk haftalarda sıkıntılı maçlar oynadık. Ancak artık kadromuz oturdu. Bunu sergilediğimiz futbol ve aldığımız sonuçlarla gösteriyoruz. Tam kadro hazırlandığımız Gençlik Gücü maçında patlama yaparak sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum.”