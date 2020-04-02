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Karataş: Süreç uzarsa, planlama tekrar yapılacak

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Ersan Karataş, “Hayatın normale dönme süresi uzarsa, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da planlamasını o zaman tekrar yapacaktır.” açıklamasında bulundu

Karataş: Süreç uzarsa, planlama tekrar yapılacak

​​​​​​​​Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun liglerin durumu konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Ersan Karataş’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Hasan Sertoğlu’nun açıkladığı tarih, Bakanlar Kurulunun açıklaması üzerine yapılan bir açıklamadır.

Eğer Bakanlar Kurulu insan sağlığını koruma konusunda hayat normale dönmedi bu nedenle de kısmi sokağa çıkma süresi uzayacak derse ki bence öyle olacaktır. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da planlamasını o zaman tekrar yapacaktır. Bu nedenle de sadece “Evde kal”! Hem kendinin hem toplumun sağlığını dūşūn.

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