Karataş: Öncelikle sağlığımızı dūşūnmeliyiz

Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, önemli olanın korona virüsten kurtulmak olduğunu, futbol liglerini değil öncelikle sağlığımızı dūşūnmemiz gerektiğini açıklarken, sürecin devamında futbolda yetenekler yetişeceğini belirtti

Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş, Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde durdurulan futbol liglerimizin durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ersan Karataş’ın sosyal medyada yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“Ūlkenin icinde bulunduğu durumun ekonomik yönūnū geçtim. Çūnkū bence en kötū tablo 1973’te insanların yaşadığıydı. O dönemki gibi bir karın tokluğuna yine alışacağız.

Virüs durumunu atlatmak bence uzun zaman alacak. Tabii atlatabilirsek. Bence atlatmakta zor görūnūr. Bu nedenle de futbol liglerini değil öncelikle sağlığımızı dūşūnmeliyiz.

Bu nedenle de “Ligleri Yaz’da oynatalım; Kış’ta oynatalım; Lig yarım kalamaz demek, ikinci plandadır.” Biz bu hastalıktan kurtulmaya kafa yormalıyız. Sporun gūnū gelirse nasıl devam edeceğine biz karar veririz.

Yabancı futbolcu konusu da değerlendirilmelidir. Zaman herşeyi gösterecek. Ben 30 seneyi gözūmūn önūnden geçirdimde çok yıldızlar yetişecek diye dūşūnūrūm. Kalite de artacaktır. Herkes bunu görecek. Yeni Levent Rusolar, Erbaylar, Aziz Pilliler ve nice yetenekler yetişecektir.”