Karataş: İstifa nedenimiz, Yılmaz’ın fevri hareket etmesidir

Futbol Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyeliğinden istifa edenlerin istifalarının kendisinde olduğunu açıklayan Ersan Karataş, istifa nedenleriniz, başkan Yılmaz’ın fevri hareket etmesi, olduğunu açıkladı

Fevzi BEYAR

Gazetemiz Halkın Sesi’nde yayınlanan “Kavganın Sırrı ne? başlıklı köşe yazıma Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş’tan açıklama geldi.

Ersan Karataş, yaptığı açıklamada, Futbol Kulüpler Birliği Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiklerine dair yazının Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda değil kendisinde olduğunu vurguladı. Bu durumu da Başkan Hüseyin önen Yılmaz’a akşam saatlerinde ilettiğini bildirdi.

Ersan Karataş, “Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, istifalarımızı niye Futbol Federasyonu’ndan aradı, anlamış değilim, istifalar bendedir;” açıklamasını yaptı. Başkan da istifa dilekçesinin bende olduğunu bilir. Çünkü dün birlikte toplandık diyen Karataş, “İstifa dilekçemizi bugün Hüseyin Özen Yılmaz’a vereceğiz.” dedi.

Ersan Karataş, rahatsızlıklarının esas nedeninin başkanın yönetim kararı almadan fevri hareket etmesi olduğunu vurguladı. Karataş, tüm ikazlarına rağmen yönetim kurulu karar almadan girişim yapmaması gerektiğini vurgulamalarına rağmen, Yılmaz’ın tutumunda değişiklik yapmamasının, istifa nedenleri olduğunu belirtti.