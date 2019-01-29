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Karataş, güven tazeledi

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Karataş, güven tazeledi
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K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy’de az önce tamamlanan genel kurulla Karataş güven tazeledi.

Genel kurula tek başkan adayı olarak giren mevcut başkan Ersan Karataş, üyelerin onayıyla yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Tesisleşme açısından ülkenin en başarılı kulüpleri arasına giren Göçmenköy’ün genel kurulunda Divan başkanlığını Arslan Bıçaklı yaparken, divan sekreterliklerini ise Hasan Eren ile Hayati Öztunç yaptı. Mali ve faaliyet raporlarının oy birliği ile aklandığı genel kurulda Ersan Karataş oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

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