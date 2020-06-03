Kararı Sağlık Kurulu verecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, 18 Haziran’da başlayacak olan K-PET Ligleri maçlarının seyircilioynanmasına veBTM İkinci Ligin oynanıp oynanmamasına Sağlık ve Bilim Kurulları ile Sağlık Bakanlığının karar vereceğini açıkladı. Sertoğlu, kendilerinin maçların seyircili oynanmasına ve BTM İkinci Ligin oynanması taraftarı olduklarını da belirtti.