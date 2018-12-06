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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Karaoğlanoğlu – Yılmazköy maçı, 7 dakika daha oynanacak

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BTM Kurulu 1.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıklarken, Karaoğlanoğlu – Yılmazköy maçını, 7 dakika daha oynatma kararı aldı

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Karaoğlanoğlu – Yılmazköy maçı, 7 dakika daha oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu BTM Kurulu 1.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü.

1 Aralık 2018 - 2 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan BTM 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) BTM Kurulu'na getirilen maç isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporlarına göre alınan kararlar aşağıdaki gibidir: 

BTM KURULU KARARLARI

"Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan; Karaoğlanoğlu – Yılmazköy arasındaki maçın 83. dakikasından itibaren oynanmadığı için KTFF BTM Kuruluna itirazda bulunan Yılmazköy kulübünün dilekçesi kabul edilirken, maçın 83. dakikasından itibaren federasyonun uygun göreceği tarihte oynatılmasına karar verildi.

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM

FUTBOLCU

CEZA

GAZİKÖY SK

KEMAL DEMİRALP

1 MAÇ

GEÇİTKALE GSK

GÜRCAN GÜNGÖR

1 MAÇ

SERDARLI GB

AHMET HOROZ

1 MAÇ

MEHMETÇİK TÇB

OSMAN ERBAYOĞLU

1 MAÇ

TATLISU HOSK

BORAN ESENLER

1 MAÇ

ZÜMRÜTKÖY SK

ALİCAN BAŞLI

1 MAÇ
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