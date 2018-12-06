Karaoğlanoğlu – Yılmazköy maçı, 7 dakika daha oynanacak

BTM Kurulu 1.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıklarken, Karaoğlanoğlu – Yılmazköy maçını, 7 dakika daha oynatma kararı aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu BTM Kurulu 1.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 6 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü.

1 Aralık 2018 - 2 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan BTM 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) BTM Kurulu'na getirilen maç isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporlarına göre alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

BTM KURULU KARARLARI

"Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan; Karaoğlanoğlu – Yılmazköy arasındaki maçın 83. dakikasından itibaren oynanmadığı için KTFF BTM Kuruluna itirazda bulunan Yılmazköy kulübünün dilekçesi kabul edilirken, maçın 83. dakikasından itibaren federasyonun uygun göreceği tarihte oynatılmasına karar verildi.