Karaoğlanoğlu'nun tur ümidi var

BTM Birinci Lig Beyaz Grup lideri Karaoğlanoğlu, 13. haftada Ortaköy deplasmanında oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edebilir.

Karaoğlanoğlu'nun maçını kazanması ve Tatlısu'nun da Lapta'yı mağlup etmesi halinde Karaoğlanoğlu şampiyonluğunu ilan edecek.

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta haftanın programı şöyle:

24 Mart Pazar (Saat 11:00)

Tatlısu - Lapta, Dr Ali Özsoy Stadı

Ortaköy - Karaoğlanoğlu, Ortaköy Stadı

Aydınköy - Denizli, Aydınköy Stadı

Yılmazköy - Zümrütköy, Aydınköy Stadı