Karaoğlanoğlu hedefe koşuyor

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta lider Karaoğlanoğlu, Zümrütköy'ü de 1-0 mağlup ederek, en yakın takipçisi Lapta'nın 4 puan önünde hedefi olan şampiyonluğa doğru ilerliyor. Karaoğlanoğlu, bu hafta deplasmanda Lapta ile karşılaşacak.
BTM Birinci Ligde alınan sonuçlar şöyle:
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
Geçitkale – Gaziköy, 3-0 hükmen
Dipkarpaz – Görneç, 0-2
Vadili – Dörtyol, 0-0
Mehmetçik – Türkmenköy, 3-2
BTM Birinci Lig Beyaz
Lapta – Ortaköy: 5-1
Yılmazköy – Aydınköy: 1-0
Tatlısu – Denizli: 1-1
Karaoğlanoğlu – Zümrütköy: 1-0