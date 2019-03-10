Karaoğlanoğlu hedefe koşuyor

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta lider Karaoğlanoğlu, Zümrütköy'ü de 1-0 mağlup ederek, en yakın takipçisi Lapta'nın 4 puan önünde hedefi olan şampiyonluğa doğru ilerliyor. Karaoğlanoğlu, bu hafta deplasmanda Lapta ile karşılaşacak.

BTM Birinci Ligde alınan sonuçlar şöyle:

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

Geçitkale – Gaziköy, 3-0 hükmen

Dipkarpaz – Görneç, 0-2

Vadili – Dörtyol, 0-0

Mehmetçik – Türkmenköy, 3-2

BTM Birinci Lig Beyaz

Lapta – Ortaköy: 5-1

Yılmazköy – Aydınköy: 1-0

Tatlısu – Denizli: 1-1

Karaoğlanoğlu – Zümrütköy: 1-0