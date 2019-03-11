Karanlıklar Kralı, Kara Kartal

Lider Yenicami, sonuncu Girne Halk Evi ile oynadığı ve ilk devresini 1 farklı önde tamamladığı maçın ikinci devresinde coşarak rakibi 6 golle geçip, liderliğini korudu

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, 21. haftanın kapanış maçında Girne Halk Evi'ni deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Girne Halk Evi ise aldığı farklı mağlubiyetle son sırada kaldı.

Yenicami'yi gece maçında farklı galibiyete taşıyan golleri, Kenneth, Hascan, Ünal ve John Ebuka 3 kaydetti. Girne Halk Evi'nin tek golü Selim Saygı'dan geldi.

Mete Adanır Stadı'nda oynanan ve Ali Özer, Mert Ercan Bulut ve İsmail Egeli hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresinde Yenicami, 21'de Kenneth ile gol bularak devreyi, önde tamamladı. 0-1

İkinci devrede oyundan düşen rakibi karşısında coşan Yenicami, 50'de Hascan, 56'da Ebuka, 85'te Ünal ve 86 ve 89'da Ebuka ile farka giderek maçı deplasmanda 6-1 kazandı. Girne Halk Evi'nin tek golünü 52'de Selim attı.