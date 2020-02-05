Karamanlı: Üzerimizden lingiri oynayamazsınız

Gençlik Gücü yönetim kurulu üyesi Osman Karamanlı’yı Cihangir ile deplasmanda oynadıkları maç sonrasında, maçın hakemine isyan ederken, Merkez Hakem Kuruluna çağrıda bulunup, “Üzerimizden lingiri oynayamazsınız.” ifadesini kullandı

Gençlik Gücü’nün hakem isyanı dün oynanan Nicosia Group Kıbrıs Kupası maçından sonra da devam etti.

Gençlik Gücü yönetim kurulu üyesi Osman Karamanlı’yı Cihangir ile deplasmanda oynadıkları maç sonrasında şu açıklamaları yaptı:

“Biz evrodomuyuk? Evet bu soruyu yada birilerine olan sitemimizi diyelim, sizlere söylüyorum.Bilirsiniz bu sözü saygıdeğer Futbol Federasyonu başkanımız Hasan Sertoğlu,sitemkar amaçlı bir konuşmasındakullandı.Gençlik Gücü Spor Kulübü olarak bizde aynen söylüyoruz. “Biz evrodomuyuz?”

Öncelikle bubize gerçekten bildirilsin. Geçtiğimiz gün kızgın olduğumuz halde kimseyi kırmadan,seviyeli bir şekilde basın mensupları arkadaşlarımızla sesimizi duyurmaya çalıştık.Birkez daha söylüyorum.Gençlik Gücü’nü bu ligde istemiyorsanız, ayıbı yok söyleyiniz.Bizde bu ligden çekilelim.Yanlı hakem kararlarıartıkayıp günahtır. Merkez Hakem Kurulunun bu kulüple alıp veremediği nedir? Bilinsin ki bu yaptığınız saygısızca kararlarınızla, koskoca bir kulüp olan Gençlik Gücü’nü,“Oyna GG” sembolünü bitiremezsiniz.

Ligde 2 maçtır emeğimizle puanlarımızla oynadınız.Bu maçları geçtik.Bizim maçlara kimse kusura bakmasın stajyer hakemler verilip üzerimizden lingiri oynayamazsınız.

Bugünkü maçta bir penaltı varki olacak iş değildir.Altı pas içerisinde rakip resmen eliyle topa smaç vuruyor.Dünya alem herkes penaltı diyor.4.hakem penaltı diye uyarıyor. Üstümüzden hakemlik öğrenmeye çalışan hakem gördüğü halde devam diyor.Yahu biraz insanlarda mesleğine saygı duyup bu organize işlere girmesinler.

Gençlik Gücü’ne karşı aynı senaryolar tekrarlanıyor.Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğine ve diğer kurullar, sizlerin centilmen Gençlik Gücü Spor Kulübüne ne kastınız vardır?

Lütfen herkes emeğimize, bu kulüp için heryıl dünya kadarmaddi – manevi destek olan sponsorumuzun emeklerine yazık etmeyin.