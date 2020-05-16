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Karamanlı: Halen geç kalmadık

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GG yöneticisi Osman Karamanlı liglerin tescil edilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunurken, “Halen geç kalınmamış bir durumumuz vardır. Bu virüs belası ve bu sıcaklarda futbol oynatma yanlışından dönmek için vakit vardır.” açıklamasını yaptı

Karamanlı: Halen geç kalmadık

Futbolumuzda antrenmanların başlaması ve Güney Kıbrıs’ta liglerin tescil edilmesi sonrasında futbol adamlarımız sosyal medyada değerlendirmelerde bulundular.

Gençlik Gücü yöneticisi Osman Karamanlı da liglerin tescil edilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

“Halen geç kalınmamış bir durumumuz vardır. Bu virüs belasından dolayı biraz vicdanlar rahat etsin istenirse, inşallah bizim yetkililerimiz de bu sıcaklarda futbol oynatma yanlışından dönüp doğru yolu bulur. Gerçekten hatayı düzeltmek için vakit vardır.

Rum tarafı, hedefleri olmasına rağmen, FİFA’ya üye olduğu halde cesur bir karar vererek liglerin tescil etti. Önce insanlık, önce sağlık psikolojisi ile hareket ediyorlar. Yöneticilerine ve siyaset adamlarına helal olsun. Bizde ise antrenmanlara başlatma kararı ile iki kişiyi memnun edildi.”

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