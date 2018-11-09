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Karal’a af çıktı

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Karal’a af çıktı
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K-PET Süper Lig’de yeni teknik direktörü Necati Tilki yönetiminde bugün Cihangir karşısında ilk maçına çıkacak olan Esentepe’de, Umut Bahadır başkanlığındaki yönetim kurulu, radikal kararlar almaya devam ediyor. Esentepe yönetimi, takımdan ayrılan Edis ile antrenmanda tartıştığı için kadro dışı bıraktığı takım kaptanı Ahmet Karal’ın, cezasını para cezasına çevirirken, futbolcuyu da yeniden takıma kazandırdı. Takım kaptanlığı Ahmet Karal’dan Şahin Şeker’e verilirken, Ahmet Karal’a da 10,000 TL para cezası verildi.

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