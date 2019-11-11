banner255
banner69
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
67 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
419 0
 
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
164 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
62 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
74 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
19 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
14 0
banner82

Karal, penaltıcıları karartıyor

banner27

Karal, penaltıcıları karartıyor
banner267

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligde düşme hattına yer alan Düzkaya’nın kalecisi Ali Karal, takımının kötü performansına rağmen kalesindeki başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.

Ali Karal, takımı aleyhine verilen penaltı vuruşlarındaki kurtarışlarıyla beğeni topluyor. 8. haftada Yenicami maçında penaltı vuruşunu kurtaran Ali Karal, 9. haftada da Binatlı karşısında penaltı vuruşunu kurtardı. Ali Karal, Debola’nın vuruşunda gole izin vermedi. Ancak Düzkaya, her 2 maçı da 3-1’lik skorlarla kaybederek hanesine puan yazdıramadı.

Etiketler; #penaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.