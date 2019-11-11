Karal, penaltıcıları karartıyor

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligde düşme hattına yer alan Düzkaya’nın kalecisi Ali Karal, takımının kötü performansına rağmen kalesindeki başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekiyor.

Ali Karal, takımı aleyhine verilen penaltı vuruşlarındaki kurtarışlarıyla beğeni topluyor. 8. haftada Yenicami maçında penaltı vuruşunu kurtaran Ali Karal, 9. haftada da Binatlı karşısında penaltı vuruşunu kurtardı. Ali Karal, Debola’nın vuruşunda gole izin vermedi. Ancak Düzkaya, her 2 maçı da 3-1’lik skorlarla kaybederek hanesine puan yazdıramadı.