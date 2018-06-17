Karakaya, Altay ile anlaştı

Türk Ocağı başkan adayı Şükrü Karakaya'nın, prensipte anlaştığı Turan Altay'ın Türk Ocağı'na bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Serkan Önet'in ise Turan Altay'ın yardımcı antrenörü olması bekleniyor

Soydan SAKALLI

Türk Ocağı yeni sezona, yeni başkan, yeni yönetim kurulu ile girmeye hazırlanırken, takımın yeni teknik direktörü de belirlendi.

Futbolumuzun en önemli teknik direktörlerinden olan Turan Altay, Türk Ocağı'nın yeni teknik direktörü olacak. Türk Ocağı başkan adayı Şükrü Karakaya dün Turan Altay ile olumlu bir görüşme gerçekleştirirken prensipte anlaştı. Turan Altay'ın bugün Türk Ocağı'na resmi imzayı atması bekleniyor.

Bu arada Turan Altay'ın teknik heyetinde Çetinkaya'nın tecrübeli futbolcusu Serkan Önet'in de yardımcı antrenör olarak görev alması bekleniyor. Serkan Önet, son olarak BTM İkinci Lig ekiplerinden Gayretköy'de görev yapmıştı.

Bu arada Türk Ocağı'nın bugün aralarında kaleci Türkkan Delideniz'in de yer aldığı bazı futbolcularla görüşmesi bekleniyor.