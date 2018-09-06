Karadoğan, Çanakkale’de futbola geri döndü

Deneyimli savunma oyuncusu Ahmet Karadoğan, 10 yılın aradan sonra Çanakkale forması altında futbola geri döndü

Geçmiş sezonlarda Dipkarpaz ve İskele Trabzonspor formalarını giyen savunma oyuncusu Ahmet Karadoğan, 10 yılın ardından futbola geri döndü.

Dipkarpaz alt yapısından yetişerek A takımda ve İskele Trabzonspor formaları giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Karadoğan, K-PET Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale ile anlaştı. Uzun süredir futbol oynamayan Karadoğan, gönül verdiği Çanakkale kulübünde forma giyecek. Sağlık kontrolünden geçen savunma oyuncusu, kulüp başkanı İbrahim Şeker ile prensip anlaşmasına vardı.