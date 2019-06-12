Karadeniz ilk devreden beşlik attı

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta zirve yarışı veren Karadeniz 61, zayıf rakibi Tatlısu Seracılar'ı, ilk devrede attığı 5 golle, 5 - 2 mağlup ederken 19 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Cemal Balses Stadında oynanan ve İsmail Egeli'nin yönettiği maçta, Türker'in 2 ve Mehmet Turgut'un 3 golüyle ilk devre 5 - 0 sona erdi. İkinci devreye oyunu rölantiye alarak başlayan Karadeniz karşısında Tatlısu Seracılar, Eşref ve Göksel ile 2 gol bulunca maç, 5 - 2 sona erdi.
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