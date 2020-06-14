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Karadeniz fırtınası

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Karadeniz 61 bugüne kadar 4 hazırlık maçı yaparken, 3 hazırlık maçında aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekti

Karadeniz fırtınası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF),Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig ile ilgili henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen kulüpler hazırlık maçlarını sürdürüyorlar. Lige hazırlanan takımlardan olan Karadeniz 61 de bugüne kadar 4 hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçlarında aldığı galibiyetle dikkat çeken bordo mavililer, Sipahiyi 5 – 0, Ardahan’ı 5 – 1 ve Yenişehir’i 5 – 0 mağlup etti.Takım son hazırlık maçında ise dün Kumyalı ile 2-2 berabere kaldı.

Hazırlık maçlarındaki iyi gidişini lige de yansıtmayı hedefleyen Karadeniz 61’in, Türkiyeli oyuncusu Uğurcan da Temmuz ayında uçuşların başlaması durumunda takıma katılacak. 

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