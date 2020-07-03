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Karadeniz fırtına sinyalleri veriyor

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Karadeniz fırtına sinyalleri veriyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Liginin başlama tarihi olarak 18 Temmuz’u açıklamasından sonra kulüpler hazırlık maçlarına devam ediyorlar.

BTM İkinci Liginde mücadele edecek olan Karadeniz 61 de Vural Köseoğlu yönetiminde antrenmanlarını sürdürürken, hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlara yenilerini ekledi.

Hazırlık maçlarında olumlu sinyaller veren ve iddialı şekilde lige hazırlanan bordo mavililer, son 3 hazırlık maçını da kazandı.

Karadeniz 61, Bafra’yı 5 – 2, Dilekkaya’yı 4 – 0 ve Kumyalı’yı da 3 – 1 mağlup ederken, Yeniceköy ve Güvercinlik ile de hazırlık maçları oynayacak.

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Etiketler; #Karadeniz #BTM
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