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Karadeniz 61, Bahçeli ve Ogan disiplinlik

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Karadeniz 61, Bahçeli ve Ogan disiplinlik
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KTFF soruşturma merci, BTM 2. Ligi 1. Grup’ta Karadeniz 61 SK ile Bahçeli SK arasında yapılan maçta , her iki takımı da yaratmış ve karışmış oldukları saha olaylarından dolayı Disiplin Kurulu'na sevk etti. Aynı maçta, Karadeniz 61 takımı futbolcuları Doğan Kurnaz, Ogün Dursun, Hüsamettin Genç, Yasin Okur ve Barış Baş ile Bahçeli futbolcuları Murat Şengül, Cafer Tunçtürk, Ertan Şengün ile Ali Okan Şengül, karşılıklı olarak yaptıkları sportmenliğe aykırı hareketler ve saldırı ve darp fiilleri ile karıştıkları kavga nedeniyle, Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

AHMET OGAN DA DİSİPLİNLİK

Mağusa Spor Akademisi ile Çanakkale arasında yapılan KKTCELL Kadınlar Ligi Play-Off maçında, Mağusa Spor Akademisi Başkanı Ahmet Ogan, kulüp başkanı sıfatıyla saha içerisine inemeyeceğinin bilinmesi, aldığı uyarının akabinde, basın muhabiri kartı ile sahada durmaya devam etmesi ve keza akreditasyon alanını ihlal etmesi suretiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.  

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