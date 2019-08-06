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Karademir: MHK'nın eli güçlendi

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Karademir: MHK'nın eli güçlendi
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Süper Lig hakemi Evren Karademir, kariyerinin yanında hem yeni sezonla ilgili düşüncelerini hem de kampı değerlendirdi.

Bu sezon “Süper Lig Hakemliğe” yükselen hakemler arasında olan Evren Karademir, çok verimli geçen bir kampı geride bıraktıklarını söyledi. Karademir, bulunulan ortamda gerek konforunun gerekse de arkadaşlığın iyi olmasının motivasyonları artırdığını belirtti. Hakemlerin bölge bölge idmanlar yapması nedeniyle kampların bir birleriyle zaman geçirmek adına fırsat olduğunu söyleyen Karademir, hakemler arasındaki güven ortamının kamplarda oluştuğunu düşündüğünü vurguladı.

Yeni sistemdeki adıyla oluşturulan “Süper "Lig Hakemi” sayısının artmasının Merkez Hakem Kurulunun elini de güçlendirdiğini ifade eden Karademir, rekabet ortamının yeni sezona olumlu yönde yansıyacağına inandığını sözlerine ekledi.

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