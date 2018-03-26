Karadağ’ın çocukları, Baflılar’ın gecesini kararttı

Lefke, Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda 4-3 mağlup ederek 33 puanla 7. Sıraya yükselirken, play out oynamama adına önemli bir galibiyet aldı. Candy 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Burak maçta 2 golle skora katkı yaparken diğer gol Yılmaz‘dan geldi

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER:Mehmet Sezener-Şakir Azizoğlu-Halil Erdem Canaloğlu

BAF ÜLKÜ YURDU:Erdoğan-Joseph-FEli-Lawal-Fikri(Berk Şen dk. 81)-Hüseyin(Arif dk. 60)-Mete-Azat-Hasan(İltaç dk. 78)-Mustafa-Ahmet

LEFKE: Mehmet-Arif-Aykut-Yakup-Kaan(Semih dk.52)-Burak-Candy-Kasım-Allen-Çağrı-Yılmaz(M.Toros dk. 86)

GOLLER: Dk.24 (pen) ve 89 Felix, dk. 61 Mete (BAF ÜLKÜ YURDU)

Dk. 5 Candy, dk. 8 ve 57 Burak, dk. 84 Yılmaz (LEFKE)

KIRMIZI KART: Dk.45+1 Azat (BAF ÜLKÜ YURDU)

K-Pet Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Lefke, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk Lefke’nin 4-3 üstünlüğünde sona erdi. Lefke’ye galibiyeti getiren golleri 4, dakikada Candy, 8. ve 57. dakikada Burak ve 84. dakikada Yılmaz kaydetti. Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini ise 25 ve 88. dakikalarda Felix ve 61. dakikada Mete Sağır attı. Mücadelenin 45. dakikasında Baf Ülkü Yurdu’ndan Azat Tip kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

5. dakikada gelienLefke atağında M.Tekpınar’ın müdahale edemediği topu alan Candy ceza alanına girdi ve yerden düzgün bir vuruşla Lefke’yideplasmanda 1-0 öne geçirdi.

8. dakikada fark 2’ye çıktı.Lefke bu kez sağ taraftan Candy ile çok iyi bir top getirdi ve ceza alanına yerden gönderdi. Bu topu iyi takip eden Burak’ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gidince Lefke skoru 2-0 yaptı.

11. dakikadaki atakta Lefke’den Yılmaz sol taraftan çok iyi bir orta yaptı. Topun gelişine vuran Kasım oldu, ancak top kalecinin kucağında kaldı.

24. dakikada fark 1’e indi. Lefkedefansının arkasına atılan topta Felix topla buluştuğu anda Kaan tarafından yerde kalınca yan hakemin ikazı ile orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı yine Felix kullandı ve skoru 1-2 yaptı.

45+1’nci dakikada daha önceden sarı kartı olan Azat ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

57. dakikada Lefke’den Yılmaz’ın kullandığı serbest vuruşta 2 rakip defans oyuncusu arasından topa iyi bir kafa vuruşu yapan Burak Lefke adına skoru 1-3 yaptı.

61. dakikada M.Tekpınar’ın soldan ortasında Joseph’in göğsü ile indirdiği topa Mete çok güzel vurdu ve topu köşeden ağlara yollayarak farkı tekrar 1’e indirdi. Baf Ülkü Yurdu 2 Lefke 3

70. dakikada Baf Ülkü Yurdu’ndan Mete’nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Mehmet 2 hamlede topa sahip oldu.

79. dakikadaki Burak-Kasım verkaçında Burak’ın şutunda defansa da çarpan top kaleye giderken kaleci Erdoğan son anda topu tokatlayarak kornere attı.

82. dakikada Lefke’den günün başarılı isimlerinden Candy’nin pasında Kasım bom boş pozisyonda topu kalecinin üzerine vurarak mutlak bir golü kaçırdı.

84. dakikadaki atakta yine Candy sağ taraftan son çizgiye kadar indi. Geriye çıkardığı topu ağlara yollamakta zorlanmayan Yılmaz skoru 2-4 yapan golü attı.

89. dakikada fark tekrar 1’e indi. Baf Ülkü Yurdu’ndan Joseph’in pasında Felix topla rakip ceza alanına girdi. Rakibinin müdahalesine rağmen sert şutunda kalecinin yanından topu fileler göndererek skoru 3-4 yaptı ve maç da bu skorla sona erdi. Bu galibiyetle Lefke puanını 33’e yükseltirken, 7. Sıraya yükseldi. 8. Sıraya gerileyen Baf Ülkü Yurdu 32 puanda kaldı.