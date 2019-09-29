Karadağ’dan Okolili Göçmen geçti

Stad: Karadağ 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek,Abdullah Genç, Ali Akçınar
Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut (Tuncay) (Berk), Isaac Appiah, Jerry ,Semih , Kasım, Armstrong ,Mustafa ,Mehmet Volkan,Yakup ,Ikechukwu
Göçmenköy : Ozan ,Rifat (18 Neval),Lawal ,Reşit (Kemal) John Okoli,Joseph ,Ömer, Mustafa (Cemal) Rahmi ,Ahmet ,Fikret
Kırmızı Kart: Dk.44 Isaac Appiah (Lefke)
Goller: Dk.60 ve 90+2 John Okoli (Göçmenköy)
Niyazi ERGÜLEN
K-PET Süper Ligin üçüncü haftasında Lefke ile Göçmenköy, Karadağ 16 Ağustos Stadında karşı karşıya geldiler.
Üçüncü hafta öncesinde galibiyetle tanışamayan iki ekip arasındaki mücadelede gülen taraf 2-0’lık skorla konuk Göçmenköy oldu. Galibiyeti getiren goller John Okoli’den geldi.
Evinde oynadığı üst üste ikinci maçı da kaybeden Lefke’de Isaac Appiah, 44. dakikada kırmızı kart görürken, Lefke takımı ikinci devreyi 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
Ligde ilk kez galip gelen Göçmenköy puanını 4 yaparken, nagalip Lefke üç hafta sonunda 1 puanla sondan üçüncü basamakta kaldı.
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11
|
3
|
8
|
9
|
2.
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7
|
2
|
5
|
7
|
3.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
10
|
4
|
6
|
6
|
4.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
10
|
5
|
5
|
6
|
5.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
3
|
6
|
6.
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6
|
5
|
1
|
5
|
7.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
2
|
2
|
4
|
8.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7
|
7
|
0
|
4
|
9.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6
|
6
|
0
|
4
|
10.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
4
|
11.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
3
|
12.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4
|
8
|
-4
|
3
|
13.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
9
|
-6
|
3
|
14.
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2
|
7
|
-5
|
1
|
15.
|
3
|
0
|
0
|
3
|
5
|
11
|
-6
|
0
|
16.
|
3
|
0
|
0
|
3
|
4
|
10
|
-6
|
0