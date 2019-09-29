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Karadağ’dan Okolili Göçmen geçti

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Göçmenköy zorlu Karadağ deplasmanında konuk olduğu Lefke’yi, John Okoli'nin golleriyle mağlup ederek ligdeki ilk 3 puanını aldı. İkinci devreyi 10 kişi oynayan Lefke ise haftayı galibiyetsiz 1 puanda tamamladı

Karadağ’dan Okolili Göçmen geçti
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Stad: Karadağ 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek,Abdullah Genç, Ali Akçınar

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut (Tuncay) (Berk), Isaac Appiah, Jerry ,Semih , Kasım, Armstrong ,Mustafa ,Mehmet Volkan,Yakup ,Ikechukwu

Göçmenköy : Ozan ,Rifat (18 Neval),Lawal ,Reşit (Kemal) John Okoli,Joseph ,Ömer, Mustafa (Cemal) Rahmi ,Ahmet ,Fikret

Kırmızı Kart: Dk.44 Isaac Appiah (Lefke)

Goller: Dk.60 ve 90+2 John Okoli (Göçmenköy)

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligin üçüncü haftasında Lefke ile Göçmenköy, Karadağ 16 Ağustos Stadında karşı karşıya geldiler.

Üçüncü hafta öncesinde galibiyetle tanışamayan iki ekip arasındaki mücadelede gülen taraf 2-0’lık skorla konuk Göçmenköy oldu. Galibiyeti getiren goller John Okoli’den geldi.

Evinde oynadığı üst üste ikinci maçı da kaybeden Lefke’de Isaac Appiah, 44. dakikada kırmızı kart görürken, Lefke takımı ikinci devreyi 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Ligde ilk kez galip gelen Göçmenköy puanını 4 yaparken, nagalip Lefke üç hafta sonunda 1 puanla sondan üçüncü basamakta kaldı.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

3

3

0

0

11

3

8

9

2.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

3

2

1

0

7

2

5

7

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

3

2

0

1

10

4

6

6

4.

CİHANGİR GSK

3

2

0

1

10

5

5

6

5.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

2

2

0

0

3

0

3

6

6.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

3

1

2

0

6

5

1

5

7.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

3

1

1

1

4

2

2

4

8.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

3

1

1

1

7

7

0

4

9.

HAMİTKÖY ŞHSK

3

1

1

1

6

6

0

4

10.

GÖÇMENKÖY İYSK

3

1

1

1

2

4

-2

4

11.

BAF ÜLKÜ YURDU

2

1

0

1

5

6

-1

3

12.

GÖNYELİ SK

3

1

0

2

4

8

-4

3

13.

DÜZKAYA KOSK

3

1

0

2

3

9

-6

3

14.

LEFKE TSK

3

0

1

2

2

7

-5

1

15.

BİNATLI YSK

3

0

0

3

5

11

-6

0

16.

ÇETİNKAYA TSK

3

0

0

3

4

10

-6

0
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