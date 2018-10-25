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Karadağ’da zorlu gece

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K-Pet Süper Lig’de 6. hafta bu akşam Karadağ’da oynanacak olan Lefke-Çetinkaya maçı ile başlayacak. Kayıpsız lider Yenicami, yarın Girne Halk Evi’ni konuk edecek

Karadağ’da zorlu gece
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K-Pet Ligleri’nde 6. hafta bu akşam saat 18.00’da Lefke 16 Ağustos Zafer Stadı’nda oynanacak Lefke-Çetinkaya maçı ile başlayacak. Aralarında ezeli rekabetin olduğu 2 takımın maçının büyük çekişme içerisinde geçmesi bekleniyor. Maçı Fehim Dayı yönetecek.

K-Pet Süper Lig’de 27 Ekim Cumartesi 3 maç, Pazar günü ise 3 maç oynanacak. 29 Ekim Pazartesi ise saat 18.00’da Mağusa Türk Gücü ile Gençler Birliği karşılaşacak. Ligin namağlup lideri Yenicami, yarın Atatürk Stadı’nda, Hüseyin Eyyüpler’in yöneteceği maçta Girne Halk Evi’ni konuk edecek.

K-Pet 1. Ligde Cumartesi 5, Pazar ise 3 maç var. K-Pet 1. Ligde tüm karşılaşmalar saat 14.30’da başlayacak. U21 karşılaşmaları ise 12.00’da başlayacak.

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