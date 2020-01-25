Karadağ’da, Lefke kazandı

Lefke, Karadağ’da konuk ettiği Hamitköy’ü Yılmaz ve Kasım’ın penaltıdan attığı gollerle mağlup ederek ikinci devreye 3 puanla başladı. İkinci devrede etkili olmasına rağmen gol üretemeyen Hamitköy, maç sırasında ve sonrasında hakem Turgay Misk’e büyük tepki gösterdi

YER: Lefke 16 Ağustos Stadı. HAKEMLER: Turgay Misk, Ali Akçınar, Abdullah Genç. LEFKE: Salih, Mustafa, Yakup, Aykut, Armstrong, Berk(Y.Çetin dk. 75), Y.Şipal(Selçuk dk. 87), Kasım(Mert dk. 89), Okorie, Peter, Esosa HAMİTKÖY: Emre, Agit, Kone, Camara, Daniel, Eray(Yakubu dk. 73), Hasan, Mehmet(İbrahim dk. 46) Mert, Michael(Taner dk. 82), Ömer GOLLER: Dk. 3 Yılmaz Şipal, dk. 72 Kasım(pen)Lefke İsmet KARAOSMAN K-Pet Süper Ligde ikinci yarı ilk maçında Karadağ’da karşılaşan Lefke ile Hamitköy arasındaki maçı Lefke 2-0 kazanıp, 22 puana yükseldi. Hamitköy, 17 puanda kaldı. 3. dakikada Lefke adına sağ taraftan Esosa’nın ortasında Yılmaz Şipan rahat pozisyonda takımını 1-0 öne geçirdi. 26. dakikada Hamitköy’den Hasan’ın ceza alanı dışından şutunda kaleci Salih zorlanmadan topa sahip oldu. 27. dakikadaki Lefke atağında Esosa’nın pasında Kasım müsait pozisyonda klasına yakışmayan bir vuruşla topu üstten dışarı attı. 30. dakikada Lefke’denYılmaz Şipal’ın mükemmel pasında kasım topu önüne alıp kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen istediği gibi vuramadı ve kaleci Emre topu kornere atarak rakibine gol şansı tanımadı. 37. dakikada Hamitköy’den Hasan’9n şutunda Yakup topu uzaklaştıramadı, topu önünde bulan Camar’nın vuruşunda kaleci Salih topu kornere attı. 62. dakikadaki Hamitköy’den Ömer’in kullandığı kornerdeLefke kalesi önünde oluşan karambolde 2 Hamitköy futbolcusu topa dokunamadı ve top doğrudan dışarı gitti. 72. dakikada fark 2’ye çıktı. Yılmaz’ın şutunda Michael’in ceza alanı içinde topu ellediği gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Kasım penaltıdan Lefke’yi 2-0 öne geçirdi. 90+3’nü dakikada Hamitköy’den Ömer’in kullandığı kornerde defans topu uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde Camara’nın vuruşu kalecide kaldı. Maç da bu skorla sona erdi ve Lefke maçı kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamış oldu. A-2 Gençler maçını lefke gençleri2-1 kazandı.