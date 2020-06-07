Karadağ’da Lefke farkı

Lefke ile Göçmenköy, Karadağ 16 Ağustos Stadında karşılaştılar. Lefke’nin baştan sona üstünlüğünde geçen maçta, ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig ekipleri, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hazırlık maçlarına izin vermesinden sonra ilk hazırlık maçlarını da oynadılar.

Lefke ile Göçmenköy, Karadağ 16 Ağustos Stadında karşılaştılar. Lefke’nin baştan sona üstünlüğünde geçen maçta, ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.

Menekşe beyazlı Lefke’nin gollerini 40. Dakikada Semih, 65. Dakikada Kasım ve 80. Dakikada ise Anzhi kaydederken, Karadağ’daki farkını bir kez daha göstermiş oldu.