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Karadağ’da Kasım fırtınası

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K-Pet Süper Ligi’nin 6. haftasının açılış maçında Lefke konuk ettiği Çetinkaya’yı golcüsü Kasım’ın hat-trick yapması sonucunda 5-2 mağlup etmeyi başardı

Karadağ’da Kasım fırtınası
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YER: Lefke 16 Ağustos Stadı.

HAKEMLER: Fehim Dayı-Emre Çevikdal-Mustafa Torun

LEFKE: M.Özeralp-Aykut-Mustafa-Allen-Semih(Deniz dk.73)-Candy-Rahmi-Yakup-Kaan(Mehmet dk.24)-Yılmaz(Okan dk. 80)-Kasım

ÇETİNKAYA: Cenk-Hakan-Serkan(Tunç dk.67)-Abbas-Batuhan-Ömer-Behiç-Faye-Ugoghukwu-Ali Lamin(Erhan dk. 56)-Çağdaş(Ümitcan dk.79)

GOLLER: Dk.7 Candy, Dk. 43 Yılmaz, Dk. 47, 49(pen), 88 Kasım(LEFKE)

Dk. 19 Faye, dk. 85 Ümitcan(ÇETİNKAYA)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Faye (ÇETİNKAYA)

K-Pet Süper Ligi’nin 6. haftasının açılış maçında Lefke konuk ettiği Çetinkaya’yı golcüsü Kasım’ın hat-trick yapması sonucunda 5-2 mağlup etmeyi başardı

7. dakikada sol taraftan gelişen Lefke atağında kasım kale önüne iyi bir top kesti Çetinkaya defansı müdahale edemeyince Candy topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve Lefke’yi 1-0 öne geçirdi.

11. dakikadaki Çetinkaya atağında Behiç’in sert şutunda top kaleciden sekti. Topu iyi takip eden Faye’nin vuruşunda kaleci Mehmet bu kez topu kornere attı.

19. dakikada skora denge geldi. Gelişen Çetinkaya atağında Ali Amin’in sağ taraftan getirdiği top defanstan sekti. Seken topu Faye ağlara yollayarak takımı adına skoru 1-1 yaptı. Bu pozisyondan önce Lefke futbolcusu Kaan’a yapılan hareketin faul olduğu gerekçesi ile hakeme uzun süre itiraz edildi.

  43. dakikada Lefke bir kez daha öne geçti. Gerilerden Aykut’un uzun topunda Serkan topu kalecisine vermek isterken araya giren Yılmaz topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

   47. dakikada Lefke farkı 2’ye çıkardı. Yine sol taraftan Rahmi’nin ortasında defans topu uzaklaştıramadı. Topu alan Candy son çizgiye kadar indikten sonra geriye çıkardı. Kasım’a da topu boş kaleye yollamak kaldı ve skor 3-1 oldu.

 49. dakikadaki atakta Lefke’den günün iyi adamlarından Candy ceza alanında Abbas tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Kasım penaltıdan skoru 4-1 yaptı.

  63. dakikada Çetinkaya’dan Faye yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

  82. dakikada ani gelişen Lefke atağında Candy tek başına rakip alana geçti pas vermek yerine rakibi Batuhan’ı geçmek isteyince topu rakibine kaptırdı.

85. dakikada Çetinkay’dan Ümitcan ceza alanı dışından sağ ayağı ile mükemmel vurdu ve topu köşeden filelere gönderince skor da 4-2 oldu.

  88. dakikadaki atakta Yakup Çetinkaya ceza alanının hemen dışında düşürüldü. Kazanılan serbest vuruşta Kasım klasına yakışır bir vuruşla topu ağlara yollayınca kendinin 3’ncü takımının da 5’nci golünü atarak maçın da skorunu belirlemiş oldu. Lefke 5 Çetinkaya 2

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