Karadağ yine geçilmeyecek

Lefke, Karadağ’da rakiplerine puan vermeme geleneğini oynadığı ilk maçta göstererek Küçük Kaymaklı’yı, maçın başında geriye düşmesine rağmen farklı mağlup etti

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadyumu

Hakemler: Serhan Şimşek, İsmail Ercan, Engin Akkagün, Serkan Durmaz

Lefke : Mehmet Özeralp, Aykut Esmeraslan, Mustafa Tahsildaroğulları, Allen, Rahmi Çelik, Semih Ünaldı(Dk.61 Deniz Kibar), Mehmet Volkan, Yılmaz Şipal, Yakup Esmeraslan(Dk.84 Okan Gün), Candy Augitine, Batanite

K.Kaymaklı : Raif Pehlivan, Bahadır Göçben, Sercan Çoban, Şevket Anday(Dk.73 Mustafa Uluboy), Taner Bingöllü, Hüseyin Adal, Tuğrul Çiftçioğlu(Dk.64 Celal Habeşoğlu), Ramadan Ağdaç, Rifat Hacıarifoğlu, Ever Bello, Ernst Ofori(Dk.62 Sena Develioğlu)

Goller: Dk.14-54 Yılmaz, Dk. 28 Semih(Lefke), Dk.80 Batanite- Dk.9 Bello(K.Kaymaklı)

K-PET Süper Lig’de evinde zor puan kaybeden Lefke, Karadağ geçilmez sloganının geçerliliğini Küçük Kaymaklı maçında da ispatladı. Lefke geriye düştüğü maçta rakibini farklı mağlup etti. Lefke’nin golleri Yılmaz 2, Semih ve Batanite’den geldi.

7.Dk: Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte bomboş durumda topla buluşan Allen zor olanı yaptı ve topu üstten dışarı gönderdi.

9.Dk: K.Kaymaklı öne geçti. Bu dakikada Şevket’in sağ kanattan araya gönderdiği etkili topla buluşan Bello kaleci Mehmet’in önde olduğunu gördü ve topu Mehmet’in üzerinden aşırarak ağlara gönderdi. 0-1

14.Dk: Lefke beraberliği sağladı. Kazanalın serbest vuruşta yaklaşık 22 metreden kaleyi cepheden noktadan Yılmaz topa harika vurdu. Sağ üst köşeden top ağlarla kucaklaştı. 1-1

28.Dk: Lefke eşitliği bozdu. Sağ kanattan yapılan ortaya Allen rövaşata vurdu, vuruş istenilen gibi değildi ancak topu önünde bulan Semih yakın mesafeden ağları buldu. 2-1

45.Dk: Ani gelişen Lefke atağında rakiplerinden sıyrılan Semih, vuruşunu yaptı top yan kale direğinden geri döndü ve Sercan’a çarparak oyun alanına döndü. Lefke oyuncuları hakeme uzun süre penaltı itirazı yaptılar.

50.Dk: Zarif hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Candy ceza sahası üstünden çok sert vurdu. Top üst kale direğine çaprarak dışarı gitti.

54. Dk: Lefke farkı ikiye çıkardı. Atılan ara pasında topla buluşan Yılmaz ceza sahası içinden yerden vuruşla topu filelere yolladı. 3-1

79.Dk: Sağ kanattan Deniz’in yerden ortasında arka direkte topla buluşan Yılmaz’ın vuruşunu çizgi üzerinden Mustafa çıkardı.

80.Dk: Candy’nin kullandığı korner vuruşunda uygun durumda Batanite düzgün kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu. 4-1